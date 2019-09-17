Мэрия Орла задумалась о жилищном управлении

17.9.2019 | 15:47 ЖКХ, Новости

В новую структуру заберут разрозненные полномочия из разных структур

Как сообщил замглавы администрации Орла Минкин на заседании профильного комитета горсовета, планируется создание нового муниципального казенного учреждения (МКУ). В нем будут собраны функции по учету, инвентаризации и содержанию муниципального имущества.

Сейчас основным оператором муниципальных квартир является УКХ Орла. Однако к работе предприятия имеются претензии, в основном связанные с неподобающим учетом и содержанием.

Уже создана комиссия, которая решит потребность в новой структуре и какими функциями она будет обладать. Предварительно планируется, что часть штата из УКХ, УКС и администрации города перейдут на работу в новое учреждение.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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