Мэрия Орла задумалась о жилищном управлении

В новую структуру заберут разрозненные полномочия из разных структур

Как сообщил замглавы администрации Орла Минкин на заседании профильного комитета горсовета, планируется создание нового муниципального казенного учреждения (МКУ). В нем будут собраны функции по учету, инвентаризации и содержанию муниципального имущества.

Сейчас основным оператором муниципальных квартир является УКХ Орла. Однако к работе предприятия имеются претензии, в основном связанные с неподобающим учетом и содержанием.

Уже создана комиссия, которая решит потребность в новой структуре и какими функциями она будет обладать. Предварительно планируется, что часть штата из УКХ, УКС и администрации города перейдут на работу в новое учреждение.

ИА «Орелград»