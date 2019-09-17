Музалевский заявил о спланированной атаке на себя

17.9.2019 | 18:34 Новости, Политика

Соперники хотят захватить власть, чтобы лоббировать определенный бизнес, заявил спикер

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский заявил, что информационная атака в СМИ на него является организованной и спланированной.

«Это однозначно так», — ответил Музалевский на соответствующий вопрос в эфире программы «Проверка паспортов».

Спикер считает, что кампания началась перед двумя выборными кампаниями — в горсовет Орла 2020 года и орловский облсовет 2021 года. По мнению Музалевского, его соперники хотят захватить власть, чтобы «лоббировать определенный бизнес».

Единоросс добавил, что намерен добиваться опровержения в СМИ той информации, которую про него публиковали.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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