Орловец заплатил 175 тысяч рублей ради спасения «Рено Дастер»

17.9.2019 | 12:33 Новости, Общество

Мужчина погасил долги после угрозы потери автомобиля.

Как сообщили в региональном управлении ФССП России, житель города Орла погасил задолженность по исполнительным производствам, которая превысила 175 тысяч рублей. Одновременно мужчина оплатил восемь штрафов ГИБДД, а также долги по налогам и страховым взносам.

Как пояснили в ведомстве, на него подействовала потенциальная угроза потери личного автомобиля. Должнику принадлежит «Рено Дастер». Поскольку мужчина не платил вовремя по счетам, в отношении него было возбуждено 11 исполнительных производств. Но даже после этого погашать долги в добровольном порядке он не спешил.

Только когда судебный пристав-исполнитель наложил арест на его автомобиль , должник «вспомнил» о своих обязательствах. Ему разъяснили, что если долг не будет погашен в установленный срок, то иномарка будет продана с торгов, а выручка от ее продажи будет направлена на погашение задолженности.

Автовладелец выбрал альтернативный вариант. Он тут же пришел в Заводской РОСП города Орла и оплатил всю сумму задолженности в полном объеме, то есть более 175 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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