Приставы объявили в розыск директора ОПЭК

17.9.2019 | 19:06 Новости, Общество

Руководителя компании хотят привлечь к уголовной ответственности

Информация стала известна в рамках обсуждения вопроса о вывозе отходов производства ванадия из свалки на улице Итальянской города Орла.

Напомним, что около 5 лет назад компания ОПЭК приняла из Тульской области 25 тысяч тонн отходов металлургического производства и захоронила их на свалке. Два года назад в результате судебного процесса действия ОПЭК были признаны незаконными. Суд обязал вывезти отходы с территории Орловской области.

С тех пор решение не исполнено, ОПЭК практически перестал вести деятельность, однако юристы компании в судах активно противостоят попыткам приставов исполнить решение суда по вывозу. Недавно компания была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Сегодня приставы на заседании комитета горсовета сообщили, что объявили в розыск директора и при обнаружении на него заведут уголовное дело.

Тем временем существует мнение, что извлечь отходы ванадия из тела полигона уже невозможно, так как технология захоронения была нарушена, и ядовитая смесь смешана с бытовым мусором.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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