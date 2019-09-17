Ремонт освещения на орловских набережных обойдется в 400 тысяч рублей

Тему поднял мэр Василий Новиков

Восстановление освещения на набережных Оки и Орлика в Орле обойдется в 400 тысяч рублей, сказал начальник УКХ Дмитрий Фролов на планерке в мэрии 17 сентября.

Тему поднял мэр Орла Василий Новиков. Он напомнил, что еще несколько недель назад давал поручение восстановить освещение на набережной и в сквере «Орлята». Фролов сказал, что ветхий кабель оборвался в нескольких местах. Деньги, нужные на его замену, не заложены в бюджете Орла.

«Заместителю главы администрации Игорю Краличеву сразу же было дано поручение изыскать необходимую сумму. При условии финансирования, работы будут выполнены в течение двух-трех недель», — сказали в пресс-службе горсовета.

ИА «Орелград»