Жители Орла пожаловались в прокуратуру на шум и грязный воздух

В ходе проверки были выявлены нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Проверку провела Орловская транспортная прокуратура, которая «выявила многочисленные нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в Орловской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций (далее — МЧ-9)».

Как пояснили в этом ведомстве, обращение написали жители прилегающих к указанной территории жилых домов. Они пожаловались на постоянный громкий шум и плохой воздух, который, по их мнению, загрязнен.

«Установлено, что в МЧ-9 отсутствует утвержденный проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ, не определена санитарно-защитная зона, не осуществляется производственный контроль на промплощадке, превышаются допустимый уровень шума и предельно-допустимые концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в границах территории жилой застройки», — сообщила в Орловской транспортной прокуратуре.

По мотивам проверки в адрес начальника Московской дирекции по управлению терминально-складским комплексом были внесены представления с требованием провести мероприятия, «направленные на снижение уровней шума и концентрации пыли в атмосферном воздухе». Они были удовлетворены. Более того, виновное должностное лицо было привлечено к материальной ответственности.

Кроме того, в отношении самой организации завели несколько дел об административных правонарушениях, общая сумма выписанных штрафов составила 68,5 тысячи рублей.

Также прокурор обратился в суд с исковым заявлением о запрете «разгрузки и складирования щебня, отсева, песчано-гравийной смеси и иных минерально-строительных материалов на повышенном пути №12 «станции Орел» Московской железной дороги.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре, подчеркнули в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»