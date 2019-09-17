Жители Орла пожаловались в прокуратуру на шум и грязный воздух

17.9.2019 | 14:56 Новости, Общество

В ходе проверки были выявлены нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Проверку провела Орловская транспортная прокуратура, которая «выявила многочисленные нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в Орловской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций (далее — МЧ-9)».

Как пояснили в этом ведомстве, обращение написали жители прилегающих к указанной территории жилых домов. Они пожаловались на постоянный громкий шум и плохой воздух, который, по их мнению, загрязнен.

«Установлено, что в МЧ-9 отсутствует утвержденный проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ, не определена санитарно-защитная зона, не осуществляется производственный контроль на промплощадке, превышаются допустимый уровень шума и предельно-допустимые концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в границах территории жилой застройки», — сообщила в Орловской транспортной прокуратуре.

По мотивам проверки в адрес начальника Московской дирекции по управлению терминально-складским комплексом были внесены представления с требованием провести мероприятия, «направленные на снижение уровней шума и концентрации пыли в атмосферном воздухе». Они были удовлетворены. Более того, виновное должностное лицо было привлечено к материальной ответственности.

Кроме того, в отношении самой организации завели несколько дел об административных правонарушениях, общая сумма выписанных штрафов составила 68,5 тысячи рублей.
Также прокурор обратился в суд с исковым заявлением о запрете «разгрузки и складирования щебня, отсева, песчано-гравийной смеси и иных минерально-строительных материалов на повышенном пути №12 «станции Орел» Московской железной дороги.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре, подчеркнули в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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