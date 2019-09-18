Облсуд пересмотрел дело участковой, предложившей «описать труп»

Приговор в отношении Натальи Башкатовой вступил в законную силу.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, Орловским областным судом оставлен без изменения обвинительный приговор, ранее вынесенный судом советского района в отношении Натальи Башкатовой.

Напомним, она трудилась в должности старшего участкового уполномоченного полиции, а в 2014 году даже победила в ведомственном конкурсе «Лучший по профессии» в номинации среди участковых.

Наталью Башкатову признали виновной по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). 17 ноября 2016 года в Орле разыгралась драма. В тот день ранее судимый Андрей Бочков прямо на улице до смерти избил свою возлюбленную Яну Савчук.

Девушка опасалась за свою жизнь. Она вызвала полицию, и на место конфликта во главе группы немедленного реагирования выехала Башкатова. Однако «должных мер, направленных на пресечение противоправных действий мужчины не приняла, проигнорировав угрозы убийством Бочкова в адрес девушки».

Широкий резонанс это дело вызвало после того, как в Сети появилась аудиозапись ее разговора с Яной Савчук за пару часов до трагедии. Участковая предложила орловчанке «выехать и описать ее труп» вместо помощи.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, Башкатова также «непосредственно наблюдала как Бочков в дневное время в общественном месте в присутствии сотрудников полиции и посторонних лиц нарушает общественный порядок, ругается нецензурной бранью, выражая явное неуважение к обществу».

Она видела, что мужчина проявляет агрессию в отношении Савчук, конфликтует с ней, высказывает в ее адрес оскорбительные слова и угрозы уничтожения имущества в ее квартире.

«Однако, как старший группы не приняла мер к пресечению и документированию совершаемого Бочковым административного правонарушения, — уточнили в облсуде. — Напротив, выразила свое согласие с высказанными намерениями Бочкова уничтожении имущества в квартире Савчук словами: «Ломайте, ломайте, идите».

Райсуд с учетом позиции государственного обвинителя признал Башкатову виновной. Ей было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением на 3 года права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Башкатова вину не признала и обжаловала обвинительный приговор. Она и ее адвокат просили не о смягчении наказания, а об отмене приговора и оправдании. В качестве одного из доводов было указано, что Башкатова имеет многочисленные награды, что «свидетельствует о высоком уровне профессионализма и невозможности совершения ею описанного в приговоре деяния».

Однако облсуд, изучив все материалы, пришел к выводу, что приговор является законным и справедливым. Поэтому он был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»