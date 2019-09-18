В Орле юная автоледи на «Лифане» врезалась в два грузовика

18.9.2019 | 11:00 Новости, Происшествия

Травмы получил пассажир

В Орле легковой автомобиль «Лифан» врезался в два грузовика, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 17 сентября в 15 часов на улице Октябрьской напротив магазина «Орел». За рулем «Лифана» была 20-летняя девушка, она ехала от завода «Орлэкс».

Неподалеку от остановки автоледи решила перестроиться направо и врезалась в «Газель», которая находилась на правой полосе. А после этого «Лифан» ударился в ЗИЛ, ехавший впереди в том же направлении.

«При ДТП пассажир автомобиля «Лифан» 1999 г.р. получил телесные повреждения, не госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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