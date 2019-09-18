В Орле женщина напала на прохожую и ограбила ее

Суд в Орле рассмотрел дело о грабеже во дворе многоквартирного дома.

Как сообщили в Заводском районном суде, местная жительница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Жертвой преступницы стала случайная прохожая. Женщины не были знакомы. «Налет» произошел во дворе одного из домов по улице Комсомольской. Установлено, что подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она подошла к «ранее незнакомой гражданке, схватила ее за шею, причинив ей повреждения в виде кровоподтека на боковой поверхности шеи, сорвала с уха потерпевшей серьгу, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья».

С места преступления злоумышленница сбежала, прихватив с собой криминальную добычу. Вскоре ее вычислили и задержали. В суде девушка отрицала свою вину и утверждала, что преступление совершила не она. Однако суд «отверг как несостоятельные доводы подсудимой о непричастности к вменяемому преступлению и признал их надуманными».

В результате подсудимую наказали лишением свободы на срок 3 года и 6 месяцев с применением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»