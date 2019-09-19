Названо точное число банкротов в Орловской области

19.9.2019 | 14:26 Новости, Экономика

Почти четыре сотни банкротов насчитали в регион налоговики.

В Орловской области по состоянию на 1 июля 2019 года в процедурах банкротства находилось 378 организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.

По подсчетам ведомства, их общая сумма задолженность по налоговым платежам составляет около 1,8 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы приходится на организации – таковых в регионе насчитывается 136.

Обща сумма задолженность по обязательным платежам 242 банкротов — граждан и индивидуальных предпринимателей — составляет 42 миллиона рублей.

«Налоговыми органами Орловской области принимаются полный комплекс мер по взысканию задолженности по обязательным платежам организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, находящихся в процедурах банкротства, — заявили в управлении ФНС. — За первое полугодие 2019 года в ходе инициирования и проведения процедур банкротства в бюджет поступило 97,5 миллиона рублей».

Нарушителей законодательства наказывают. Так, в этом году за шесть месяцев налоговые инспекции вынесли 38 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Общая сумма наложенных штрафов составила 154 тысячи рублей. Кроме того, один руководитель организации-должника был дисквалифицирован на 6 месяцев.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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