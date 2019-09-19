Представлена новая транспортная схема Орла и Орловского района

В ней остались только три троллейбусных маршрута

Правительство Орловской области опубликовало новую транспортную схему в границах Орла и Орловского района. Согласно ей остается 28 автобусных маршрутов, три троллейбусных и три трамвайных.

Три троллейбусных маршрута – это №1, №4 и №6. При этом №1 будет ходить не до автовокзала, как сейчас, а до Наугорского шоссе. №№4 и 6 остаются без изменений, как и все трамвайные маршруты.

Высказать свое мнение по поводу новой схемы можно до 17 октября на общественных обсуждениях.

ИА «Орелград»