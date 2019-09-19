В Ливнах признали провал программы капремонта

Ливенские чиновники раскритиковали ход реализации важной программы.

Как сообщается на сайте администрации города Ливны, вопрос о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов был поднят на оперативном совещании.

Так, заместитель главы администрации города по социальным вопросам Виталий Середа напомнил что в этом году в райцентре запланирован капитальный ремонт 11 МКД. Средства выделены в рамках региональной краткосрочной программы.

Было отмечено, что «до настоящего времени работы не начаты, контракты не заключены, сметы на ремонт находятся на экспертизе». Кроме того, программой предусмотрено проведение капитального ремонта крыш 16 многоквартирных домов. В эту программу, муниципальную, в 2019 году включено пять девятиэтажек райцентра и одиннадцать пятиэтажек.

«На сегодняшний день региональным оператором заключены контракты на ремонт крыш десяти домов со сроком завершения работ до 1 июля 2020 года, — сообщили в администрации города. — Аукционы по выбору подрядчиков на ремонт крыш МКД по адресам ул. Заливенская, 65, ул. Октябрьская, д.19, д.41, ул. Денисова, д. 3, д.7, д.11 не состоялись по причине отсутствия заявок».

Впрочем, участников совещания заверили, что во всех перечисленных домах управляющие компании провели «необходимые мероприятия по подготовке к отопительному периоду в рамках работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества».

ИА «Орелград»