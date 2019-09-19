В Орле вступил в силу приговор в отношении Медведева

Верховный суд оставил вердикт без изменения

Вступил в силу приговор в отношении Михаила Медведева, заключенного исправительной колонии №5 (ИК-5) Орловской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее Московский окружной военный суд признал Медведева виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Преступление мужчина совершил, сидя за решеткой. Там он раздобыл смартфон и разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» аудиофайлы, содержащие незаконные призывы.

Медведева приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Приговор пересматривал Верховный суд РФ, но не нашел причин менять его.

Начальник УФСИН по Орловской области Владимир Волосевич получил представление за то, что Медведев хранил смартфон на территории колонии. Работники ИК-5 получили дисциплинарные взыскания.

ИА «Орелград»