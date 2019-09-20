Под Орлом коммунальщик принял на работу налоговика и пожалел об этом

20.9.2019 | 13:01 Новости, Общество

Руководителю управляющей компании придется заплатить крупный штраф.

В Мценском районе к административной ответственности привлекли генерального директора управляющей компании, обслуживающей дома в селе Тельчье. По мнению прокуратуры, он нарушил требования законодательства о противодействии коррупции.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, глава УК принял на работу экс-специалиста отдела межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Орловской области. С бывшим государственным служащим был заключен трудовой договор.

По закону новый работодатель в течение 10 дней со дня приема на работу экс-чиновника должен уведомить об этом прежнего работодателя, в данном случае – налоговую службу. Однако глава УК в установленный законом срок не направил уведомление по последнему месту службы своего нового работника.

В результате на него завели дело об административном правонарушении, которое было рассмотрено мировым судом. Нарушитель наказан штрафом в размере 20 тысяч рублей. Впрочем, постановление еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования