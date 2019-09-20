Под Орлом коммунальщик принял на работу налоговика и пожалел об этом

Руководителю управляющей компании придется заплатить крупный штраф.

В Мценском районе к административной ответственности привлекли генерального директора управляющей компании, обслуживающей дома в селе Тельчье. По мнению прокуратуры, он нарушил требования законодательства о противодействии коррупции.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, глава УК принял на работу экс-специалиста отдела межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Орловской области. С бывшим государственным служащим был заключен трудовой договор.

По закону новый работодатель в течение 10 дней со дня приема на работу экс-чиновника должен уведомить об этом прежнего работодателя, в данном случае – налоговую службу. Однако глава УК в установленный законом срок не направил уведомление по последнему месту службы своего нового работника.

В результате на него завели дело об административном правонарушении, которое было рассмотрено мировым судом. Нарушитель наказан штрафом в размере 20 тысяч рублей. Впрочем, постановление еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»