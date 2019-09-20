В Орле у южанина нашли 5 тонн неправильных дынь

Гражданин привез их из Краснодара для продажи.

В Орел завезли краснодарские дыни без карантинного сертификата. Об этом сообщает управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушение законодательства «О карантине растений» было вскрыто при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Торговца нашли в Кромском проезде города Орла.

Он выложил для реализации 5 тонн дынь. Они были завезены в наш город на соломенной подстилке из Краснодарского края. Этот регион является карантинной фитосанитарной зоной, то есть ввоз товаров оттуда находится на особом контроле.

«Невыполнение требований законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории Орловской области карантинных объектов», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

По результатам проверки гражданин был привлечен к административной ответственности.

ИА «Орелград»