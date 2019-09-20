В Орле у южанина нашли 5 тонн неправильных дынь

20.9.2019 | 14:03 Новости, Общество

Гражданин привез их из Краснодара для продажи.

В Орел завезли краснодарские дыни без карантинного сертификата. Об этом сообщает управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушение законодательства «О карантине растений» было вскрыто при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Торговца нашли в Кромском проезде города Орла.

Он выложил для реализации 5 тонн дынь. Они были завезены в наш город на соломенной подстилке из Краснодарского края. Этот регион является карантинной фитосанитарной зоной, то есть ввоз товаров оттуда находится на особом контроле.

«Невыполнение требований законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории Орловской области карантинных объектов», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

По результатам проверки гражданин был привлечен к административной ответственности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования