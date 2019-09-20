В Орле за месяц работу потеряло 640 человек

Безработных реально стало больше, но на бумаге их стало меньше.

Орелстат обнародовал оперативный отчет об уровне регистрируемой безработицы в Орловской области. При этом были использованы данные, полученные статистиками от регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Согласно им в августе 2019 года в Орловской области статус безработного получили 640 человек. За тот же месяц было трудоустроено 278 человек, то есть примерно треть от тех, кто официально пополнил армию безработных. Кстати, показатель трудоустройства на 11,2 процента превысил уровень августа 2018 года.

Однако в целом уровень регистрируемой безработицы в регионе даже снизился – с 1 до 0,9 процента численности экономически активного населения.

По официальным данным, к началу сентября 2019 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 3,7 тысячи человек, не занятых трудовой деятельностью. Из них 3,3 тысячи человек имели статус безработного, а пособие получали всего 2,8 тысячи орловцев.

Добавим, что в январе-июле 2019 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности в Орловской области составила 206,8 тысячи человек и уменьшилась с январем-июлем 2018 года на 3,6 тысячи человек, или на 1,7 процента.

ИА «Орелград»