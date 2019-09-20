В Орле жених и невеста заблокировали движение по мосту: видео

Их уже осыпают проклятиями в Сети

В Орле жених и невеста ради свадебных фотографий перекрыли движение по Тургеневскому мосту. Видео появилось в социальных сетях.

На записи видно, что два украшенных автомобиля «Мерседес» медленно едут по обоим полосам, позволяя молодоженам покружиться перед машинами. Сзади собирается пробка, в том числе с участием троллейбуса.

Пользователи соцсетей предлагают оштрафовать жениха и невесту за нарушение правил дорожного движения и неуважение к остальным его участникам.

Обновление: в ГИБДД начали проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

ИА «Орелград»