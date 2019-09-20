В орловскую систему образования вложат 46 млрд рублей

Бюджетные средства будут выделены в течение ближайших пяти лет.

Правительство Орловской области утвердило государственную программу «Образование», которая будет реализована в один этап. С 2020 по 2025 годы объем ее финансирования составит более 46,8 миллиарда рублей. Причем почтив се средства должны поступить из регионального бюджета.

Ожидается, что вклад федерального бюджета в реализацию областной программы за эти годы составит порядка 419 миллионов рублей. Объемный документ включает в себя несколько целевых подпрограмм. Например, свыше 38 миллиардов рублей чиновники обещают направить на развитие системы дошкольного, дополнительного и общего образования.

В рамках этой подпрограммы планируется повышение зарплаты педработников, создание регионального ресурсного центра для оказания коррекционно-развивающей помощи обучающимся с нарушениями слуха, создание новых мест в детсадах и школах.

Судя по паспорту программы, в 124 орловских школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей с высокотехнологичным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Также чиновники обещают создать детские технопарки, в том числе мобильные — для детей из сел и небольших райцентров. Будет внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, обещают авторы.

Кроме того, не менее 1500 детей в Орловской области получат рекомендации по «построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее».

ИА «Орелград»