Облизбирком раскрыл тайну прошедших выборов

В Орловской области впервые был использован интерактивный блокнот.

Спустя 10 дней после окончания процедуры голосования на дополнительных выборах депутата Государственный Думы РФ Избирательная комиссия Орловской области раскрыла один из секретов. Она сообщила, что наш регион был выбран в качестве экспериментальной площадки для апробации нового программного продукта ЦИК.

«Центральной избирательной комиссией РФ был разработан совершенно новый программный продукт «Интерактивный рабочий блокнот УИК», — рассказали в облизбиркоме. — Орловская область среди прочих других субъектов РФ была отобрана для опытной эксплуатации программного изделия, которое в будущем может прийти на смену бумажному варианту рабочего блокнота для участковой избирательной комиссии».

Сообщается, что новшество было использовано в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участковые избирательные комиссии Орловской области применили новый блокнот, отметив «удобство его использования при проведении избирательных кампаний».

Добавим, что обучение работе с новым программным продуктом проходило с 16 августа по 5 сентября. По данным облизбиркома, в этот период времени было организовано масштабное обучение членов участковых комиссий. Это принесло результаты – по официальной информации, применение нового программного продукта «позволило снизить ошибки при решении профессиональных ситуаций и повысило эффективность работы избирательных комиссий на всех этапах подготовки к проведению избирательных кампаний, а также непосредственно в день голосования».

«Интерактивный блокнот является новым форматом рабочего блокнота УИК в бумажной версии и содержит пошаговые инструкции для корректного выполнения действий членов УИК, — пояснили в облизбиркоме. — Он автоматически напомнит о тех действиях, которые необходимо выполнить в определенный период времени (прозвучит звуковой сигнал и появится информационное окно). Кроме того, в блокнот встроена библиотека документов, которые автоматически заполняются информацией о соответствующем избирательном участке, составе комиссии и избирательной кампании».

ИА «Орелград»