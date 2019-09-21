В Орле наказали коллекторов, тайно записавших беседу с должником

Агентство нарушило требования федерального законодательства

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, к административной ответственность привлечено коллекторское агентство. Организацию признали виновной в нарушении прав гражданина «в результате совершения незаконных действий по возврату просроченной задолженности». Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В службе судебных приставов пояснили, что жалобу подал житель Орла. Он указал, что ранее взял небольшой заем в микрокредитной организации. С ним связались сотрудники коллекторского агентства. Вопреки закону, они не предупреждали его о ведении аудиозаписи разговора.

«Кроме того, в начале телефонных разговоров с должником, направленных на возврат просроченных задолженностей, указанные сотрудники не представлялись в полном объеме, а именно не сообщили свои фамилии», — пояснили в УФССП.

Между тем, федеральный закон четко регламентирует порядок общения коллекторов с должниками. На нарушение требования можно жаловаться судебным приставам – именно это ведомство контролирует работу организаций, специализирующихся на возврате долгов.

ИА «Орелград»