В орловскую колонию пытались провезти мобильники в банках с краской

Попытку незаконного провоза телефонов пресекли в Ливнах.

Как сообщили в управлении ФСИН России по Орловской области, в исправительной колонии №2 строгого режима была пресечена попытка доставки на территорию режимного учреждения запрещенных для использования предметов.

Их пытались провезти, «спрятав ухищренным способом». Десять подозрительных свертков были обнаружены сотрудниками оперативного отдела ИК-2 при досмотре автомобиля. Он привез строительные материалы в промышленный цех колонии.

Свертки, плотно обмотанные полиэтиленовой пленкой, были спрятаны в банках с краской. В них находились по восемь мобильных телефонов и аккумуляторных батарей к ним, пять USB-шнуров, два зарядных устройства в разобранном виде и одна сим-карта.

«В настоящее время в ИК-2 УФСИН России по Орловской области проводится проверка, а также составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе управления.