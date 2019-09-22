В Орле силовики провели операцию «Розыск»

В ходе операции было задержано 10 человек.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, второй этап комплексной межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск» был проведен совместными усилиями различных правоохранительных органов. Его целью была «стабилизации оперативной обстановки и установление местонахождения и задержания максимального количества разыскиваемых лиц на территории региона».

Активное участие в операции приняли сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции. Они сформировали и обнародовали списки разыскиваемых осужденных, скрывшихся от отбывания наказания и контроля.

«Сотрудники УИИ совместно с сотрудниками отделения розыска, полиции и судебными приставами посетили осужденных по месту жительства, провели опрос граждан, которым может быть что-либо известно об их местонахождении, а также проверили возможные места пребывания лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, — сообщили в УФСИН. — В результате проведения операции «Розыск» было установлено и задержано 10 лиц, находящихся в розыске и скрывшихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

Уже подготовлены материалы для обращения в суд с представлением о задержании осужденных на срок до 30 суток для последующего решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

ИА «Орелград»