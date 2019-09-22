В Орловской области 15 районов отдали полномочия правительству

Облсовет одобрил заключение соответствующих соглашений.

Сразу 15 аналогичных вопросов рассмотрели депутаты Орловского облсовета на прошедшем заседании. Каждый такой законопроект предусматривал утверждение соглашения между определенным муниципальным образованием и Орловской областью.

Отметим, что сами соглашения были подписаны еще в июне 2019 года. Затем губернатор Андрей Клычков внес эти документы в региональный парламент на утверждение.

Власти районов фактически передали области часть своих полномочий. В соответствии с соглашениями теперь не они, а региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности будет отбирать поставщиков и подрядчиков для исполнения контрактов муниципального уровня.

Речь идет о закупках в сфере строительства, реконструкции, ремонта и ремонтно-реставрационных работ капитальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, но софинансируемых за счет средств областного бюджета.

Как следует из пояснительной записки, соглашения призваны повысить эффективность таких закупок, а в тексте законопроектов «отсутствуют положения, способствующие проявлению коррупции».

«Соглашения с Орловской областью заключили следующие районы: Болховский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Корсаковский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Покровский, Троснянский и Урицкий, — уточнили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов. — Решение о подписании или не подписании данных соглашений каждый район принимал самостоятельно».

ИА «Орелград»