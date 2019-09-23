Музалевский назвал главные задачи на 2020 год

Единороссы подвели итоги сентябрьских выборов в Орле.

В Орле состоялось заседание регионального политсовета партии «Единая Россия». Оно было посвящено подведению итогов выборов, прошедших 8 сентября 2019 года. Напомним, в этот день жители Орловской области выбрали депутата Госдумы и депутатов местных представительных органов власти.

«Как отметил секретарь регионального отделения партии Леонид Музалевский, «Единая Россия» одержала убедительную победу, сохранив свое лидерство, и осталась ведущей политической силой нашей страны», — сообщили в региональном отделении «Единой России».

В подтверждение была приведена статистика. На муниципальных выборах единороссам досталось 40 мандатов из 48-ми, а на выборах в Госдуму победу одержала представитель «Единой России» Ольга Пилипенко.

«Основная задача партии — сохранить доверие жителей Орловской области, — заявил Леонид Музалевский, который, напомним, является председателем Орловского облсовета народных депутатов. — Качественная реализация партийных проектов, контроль за исполнением национальных проектов, исполнение наказов избирателей, работа общественных приемных — основные инструменты нашей деятельности. Мы работали и будем работать на благо региона».

Также сообщается, что особое внимание партийцы уделили кадровому проекту «ПолитСтартап». Его цель – выявить людей в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности и участвовать в избирательной кампании 2020 года.

ИА «Орелград»