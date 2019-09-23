На подъезде к Орлу столкнулись два ВАЗа

23.9.2019 | 11:00 Новости, Происшествия

Пострадал водитель «восьмерки»

Автомобили ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114 столкнулись на подъезде к Орлу, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 21 сентября в 11:40 возле Северного района областного центра. За рулем «восьмерки» был 19-летний парень. Он ехал от Орла в сторону трассы М-2 «Крым» и при повороте налево не уступил дорогу встречной «четырнадцатой».

«В результате ДТП водитель автомобиля Ваз-2108 получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования