На подъезде к Орлу столкнулись два ВАЗа

Пострадал водитель «восьмерки»

Автомобили ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114 столкнулись на подъезде к Орлу, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 21 сентября в 11:40 возле Северного района областного центра. За рулем «восьмерки» был 19-летний парень. Он ехал от Орла в сторону трассы М-2 «Крым» и при повороте налево не уступил дорогу встречной «четырнадцатой».

«В результате ДТП водитель автомобиля Ваз-2108 получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»