Названо место Орла в рейтинге регионов с наибольшим ростом зарплат

Орловская область оказалась лидером третьей части списка.

Информационное агентство РИА Новости представило результате рейтинга по динамике уровня заработной платы. Отмечается, что в первом полугодии 2019 года она выросла во всех субъектах РФ. В среднем по стране по сравнению с аналогичным периодом 2018 года она увеличилась на 7.1 процента и составила 46,2 тысячи рублей.

Наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области (плюс 14,7 процента), Тувы (12,4), Магаданской области (11,6), Севастополя (10,9), Сахалина (10,7), Кемеровской (10,7) и Липецкой (плюс 10 процентов) областей. В целом темпы роста заработных плат опередили общероссийские в 31 регионе.

Орловская область в их число не попала. Согласно опубликованным данным, наш регион занял в национальном рейтинге лишь 65 место. Подсчитано, что средняя зарплата в Орловской области выросла на 5,8 процента и составила 24 762 рубля в месяц.

При этом сравнительная покупательная способность в нашем регионе (отношение к фиксированному набору товаров и услуг) в первом полугодии 2019 года на Орловщине составила 1,79. Для сравнения, в Калужской области она составляет 2,18, в Липецкой — 2,14, в Белгородской – 2,04, в Тульской – 2,08, в Курской – 1,93. То есть соседи могут позволить себе больше на среднюю зарплату, чем орловцы.

ИА «Орелград»