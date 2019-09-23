Орловец поколотил приятеля на 3 года колонии

23.9.2019 | 22:48 Новости, Общество

Житель Орла осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, житель Орла Владимир Зыкин получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвинительный приговор в отношении него уже вступил в законную силу.

Дело было рассмотрено Железнодорожным районным судом, который признал подсудимого виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

«Установлено, что Зыкин на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему несколько ударов по голове кулаком и ногой, обутой в зимние ботинки, — рассказали в прокуратуре региона. — В результате преступных действий Зыкина здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред по признаку опасности для жизни».

При вынесении обвинительного приговора было учтено признание подсудимым своей вины.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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