Орловских полицейских наказали за сокрытие доходов

23.9.2019 | 11:58 Новости, Общество

Нарушение антикоррупционного законодательства выявила прокуратура.

В Орловской области сразу пять сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности. Произошло это по представлению прокурора региона, направленному в адрес главы регионального же управления МВД России. Этому предшествовала проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции и государственной службе.

Как сообщили в прокуратуре региона, она прошла в Следственном управлении УМВД России по Орловской области. Было установлено, что «отдельные сотрудники полиции в справках по установленной форме указали недостоверные (неполные) сведения о доходах и находящимся в собственности имуществе».

«Выявлены факты необоснованного занижения полученных ими и их супругами доходов, в том числе от продажи имущества», — уточнили в надзорном ведомстве.

С выводами прокурорских работников в УМВД согласились, поэтому виновные и понесли дисциплинарное наказание.

ИА «Орелград»

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