Под Орлом осудили экс-сотрудника колонии с «воровским пиром»

23.9.2019 | 13:03 Новости

Инспектор отдела безопасности попался на взятке.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, на скамье подсудимых оказался теперь уже бывший сотрудник исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в Ливнах.

Напомним, минувшей весной эта колония «прославилась» на всю страну благодаря размещенному в Сети видеоролику со съемками пира за решеткой, якобы устроенного некими ворами.

В данном случае уголовное дело напрямую не касается упомянутого пира. Экс-сотрудник колонии, занимавший должность младшего инспектора отдела безопасности, попался на взятке.

Он получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч рублей. За это сотрудник пронес на территорию колонии мобильный телефон и передал его осужденному. Использование мобильников в таких учреждениях запрещено законом.

Подсудимый признал вину, а уголовное дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке судопроизводства. В результате экс-сотрудник колонии был наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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