С орловчанки взыскали долг умершего человека

Суд признал такие действия законными и обоснованными

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», местный житель задолжал за природный газ чуть более полутора тысяч рублей. Уплатить эту сумму он попросту не успел. Мужчина скончался, но про его долг не забыли.

По данным «УЕ», иск подал пристав-исполнитель, попросив произвести замену должника на правопреемника – его двоюродную сестру. Мировой суд иск удовлетворил, но женщина не согласилась с таким решением и обжаловала его. Так дело дошло до апелляционной инстанции.

Она просила Ливенский районный суд отменить решение мирового судьи, поскольку у нее нет имущества, перешедшего к ней после смерти брата. Следовательно, по ее мнению, долг на нее не может быть переведен.

«Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что за ней признано право собственности на жилой дом в порядке наследования после смерти ее двоюродного брата, — пишет «УЕ». — Стоимость принятого имущества (жилого дома) превышает сумму долга, в связи с чем жалобу суд не удовлетворил».

Орловчанке все-таки придется выплатить долг умершего двоюродного брата.

ИА «Орелград»