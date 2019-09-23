Стало известно, как много мусорят орловцы

Данные о количестве мусора приведены в схеме обращения с отходами.

Правительство Орловской области обнародовало недавно утвержденную территориальную схему обращения с отходами. Любой желающий может ознакомиться с ее печатной и электронной версиями на официальном портале региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, еще в марте-апреле текущего года были проведены публичные обсуждения по этому вопросу. В августе — сентябре прошли повторные общественные обсуждения, по итогам которых 16 сентября схема ТКО была утверждена окончательно.

«Отметим, что Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами является обязательной для исполнения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области», — пояснили в пресс-службе губернатора.

В самом документе приведены довольно любопытные статистические данные, в частности, о характеристике твердых коммунальных отходов. Это очень важно, поскольку, как уверяют авторы документа, детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения «являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья».

Общее расчетное количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Орловской области в течение года, составляет 347,115 тысячи тонн. При этом, по прогнозу, благодаря внедрению новой схемы количество отходов будет снижаться. К 2029 году снижение составит 1,9 процента по отношению к 2018 году.

«Преобладающим компонентом в отходах жилого фонда являются пищевые отходы, на их долю приходится 40-50 процентов от всей массы отходов, — говорится в документации, сопровождающей схему. — Доля вторичных материальных ресурсов составляет порядка 45 процентов (стекло, металлы, текстиль, полимерные материалы, бумага), причем содержание каждого отдельного компонента невелико. Содержание прочих отходов и смета с территорий составляет 5-8 процентов».

ИА «Орелград»