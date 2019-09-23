В Орле начинается отопительный сезон

23.9.2019 | 15:07 Важное, ЖКХ, Новости

Пока — только в школах и больницах

С 24 сентября в Орле начнут отапливать детские сады, школы, больницы, поликлиники и объекты культуры. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Муромский.

Подачу тепла обеспечат АО «Газпром газораспредение Орел», ООО «Газпром теплоэнерго Орел» и филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация». Речь идет об отдельно стоящих учреждениях; за объекты, которые находятся в многоквартирных домах, отвечают управляющие компании.

Когда отопление дадут в квартирах, в мэрии не сказали.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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