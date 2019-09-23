В Орле снизилась себестоимость жилья

Статистики подвели итоги работы строительной отрасли.

В Орловской области в январе-августе 2019 года средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) составила 28,2 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она уменьшилась ровно на 2 тысячи рублей. Такие данные привели в Орелстате.

За указанный период времени жителями Орловской области за счет собственных и заемных средств было построено 714 жилых домов общей полезной площадью 102,5 тысячи квадратных метров. Кстати, это 76 процентов от всего объема жилья, введенного в регионе в 2019 году. Из них два жилых дома площадью 0,1 тысячи «квадратов» находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

«С начала текущего года в области введено в эксплуатацию 743 здания жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 630,5 тысячи кубометров, — сообщает Орелстат. — Организациями и индивидуальными застройщиками построено 1360 новых благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 134,7 тысячи квадратных метров, что на 5 процентов ниже уровня прошлого года».

Статистики также отметили, что в сельской местности в этом году наблюдается рост объема жилищного строительства — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он увеличился на 12 процентов. В то же время в городах и поселках городского типа объем жилищного строительства снизился более чем на треть.

ИА «Орелград»