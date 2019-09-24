Орловцы погасили 135 млн рублей долгов за газ, свет и тепло

Оплатить счета им помогли судебные приставы

В Орловской области за 8 месяцев 2019 года судебные приставы-исполнители взыскали в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса более 135,8 миллиона рублей. Речь идет о задолженности за поставленные потребителям газ, тепло и электричество. Данный показатель на 72 миллиона рублей превышает уровень аналогичного периода 2018 года.

«Среди должников по возбужденным исполнительным производствам 95,5 процента составляют физические лица, 4,3 процента — юридические лица, 0,2 процента — индивидуальные предприниматели, — сообщили в управлении ФССП России по Орловской области. — При этом, если судить по сумме задолженности, то более 71 процентов — это неоплаченные услуги организаций».

В ведомстве подчеркивают, что судебные приставы применяют все предусмотренные законом меры для взыскания задолженности. Например, если платить отказываются рядовые граждане, то деньги списываются с их счетов. Кроме того, обращается взыскание на имущество, заработную плату и иные доходы.

«До погашения долга может быть установлен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, ограничен выезд за пределы Российской Федерации, — уточнили в УФССП. — Руководители организаций-должников предупреждаются об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ».

В службе судебных приставов добавили, что по итогам 8 месяцев 2019 года остаток исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу организаций ТЭК снизился до 7659 единиц — это на 3 процента меньше, чем годом ранее, и на 30 процентов меньше, чем за такой же период 2017 года.

ИА «Орелград»