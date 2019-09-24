Под Орлом суд постановил снести пасеку

Спор между селянином и его соседями-пасечниками рассмотрели в Глазуновке.

Как пояснили в пресс-службе Глазуновского районного суда, рассмотрено дело по исковому заявлению жителя деревни Васильевка к двоим своим соседям, попросив обязать их снести пасеку.

Мужчина объяснил, что соседи держат на своем участке не менее 40 пчелосемей. Их земля ограждена забором, высота которого составляет не менее двух метров. Но все равно он и его родственники подвергаются укусам пчел. Более того, он заявил, что у него и его сына развилась аллергия на пчелиные укусы.

Соседи требования не признали. По их мнению, они соблюдают все необходимые требования: участок огорожен двухметровым забором, имеются зеленые насаждения, а сама пасека расположена в 20-ти метрах от границы с участком соседа.

Несмотря на это, суд исковые требования удовлетворил. Решающим аргументом стало заключение судебно-медицинской экспертизы. Осмотр врача показал, что у истца действительно развилась аллергия на укусы домашних пчел, причем с годами она становится все сильнее. Врач-аллерголог пришел к выводу, что «возможное ужаление домашней пчелой может привести к развитию аллергической реакции» у истца.

Поскольку пчелы представляют угрозу для здоровья мужчины, суд пришел к выводу о необходимости удаления пасеки с соседнего участка – она была установлена без учета интересов безопасности истца. Соседей не только обязали оперативно демонтировать пасеку, им также предстоит возместить расходы на проведенную судебно-медицинскую экспертизу. Истцу она обошлась в 51 тысячу рублей. Впрочем, решение еще может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.

ИА «Орелград»