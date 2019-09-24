В ДТП с маршруткой в Орле пострадала годовалая девочка

Ей не потребовалась госпитализация

В УГИБДД по Орловской области рассказали подробности ДТП с маршруткой, которое случилось накануне, 23 сентября, на улице 1-й Курской.

В 9:08 в ГАЗ врезался автомобиль «Форд Фокус». Оба транспортных средства ехали со стороны улицы Ливенской. Водитель иномарки решил повернуть налево, но не занял крайнее положение. И в него врезался ГАЗ, приблизившийся слева.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ГАЗ (девочка 2018 г.р.) получила травмы, не госпитализирована», — указано в сводке.

ИА «Орелград»