В ДТП с маршруткой в Орле пострадала годовалая девочка

24.9.2019 | 10:05 Новости, Происшествия

Ей не потребовалась госпитализация

В УГИБДД по Орловской области рассказали подробности ДТП с маршруткой, которое случилось накануне, 23 сентября, на улице 1-й Курской.

В 9:08 в ГАЗ врезался автомобиль «Форд Фокус». Оба транспортных средства ехали со стороны улицы Ливенской. Водитель иномарки решил повернуть налево, но не занял крайнее положение. И в него врезался ГАЗ, приблизившийся слева.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ГАЗ (девочка 2018 г.р.) получила травмы, не госпитализирована», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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