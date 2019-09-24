В Орле чиновники не назвали точных дат подачи тепла в дома

Но весь жилой фонд уже готов

В администрации Орла обсудили начало отопительного сезона. Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня тепло поступает в школы, детские сады, больницы, поликлиники и дома творчества.

Все учреждения прогреются в течение двух-трех дней, сообщил замглавы администрации Орла Евгений Гришин. После этого отопление должны дать и в квартирах. Жилой фонд готов к зиме на 100%, добавил чиновник.

Сити-менеджер Александр Муромский поручил не затягивать с подачей тепла в квартиры.

ИА «Орелград»