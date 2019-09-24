В Орле нашли способ сделать профессию учителя привлекательной

Повышать престиж профессии чиновники будут при помощи денег.

Стали известны параметры подпрограммы «Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи». Ее действие рассчитано с 2020 по 2025 годы. Она входит в состав государственной программы «Образование», недавно утвержденной правительством региона. Ее главные задачи — совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций и развитие мер социальной поддержки талантливых детей, молодежи и педагогов.

Как следует из паспорта подпрограммы, общий объем ее финансирования составит 891,4 миллиона рублей. Из них 138 миллионов рублей выделят уже в 2020 году. В правительство Орловской области считают, что благодаря реализации мер, предусмотренных этой программой, в регионе повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров в образовательных организациях.

В частности, ожидается, что 10 процентов педагогических работников пройдут добровольную независимую оценку квалификации. Кроме того, увеличится количество школьных учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников.

Также программа предусматривает, что половина педработников области повысит уровень профессионального мастерства через «деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования».

Кроме того, судя по прогнозу, ежегодно будет увеличиваться число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего».

Еще одним способом повышения престижа профессии учителя станет финансовый стимул. Один из целевых индикаторов программы «Образование» звучит так: «средняя зарплата педработников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, общего образования — от средней заработной платы в регионе, дополнительного образования детей — от средней заработной платы учителей в регионе».

ИА «Орелград»