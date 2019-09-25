Дождались: завтра в Орле включат отопление

25.9.2019 | 9:58 ЖКХ, Новости

Детские сады и школы уже вовсю отапливаются

С 26 сентября отопление начнет поступать в квартиры Орла. Соответствующее постановление сегодня утром подписал глава администрации города Александр Муромский.

«Основанием для запуска теплоносителя в многоквартирные дома стала установившаяся в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже +8°С», — заявили в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики обязаны дать отопление во всех домах в течение 10 дней. Если батареи все еще холодные, нужно звонить в управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу Орла (43-22-12).

«В настоящий момент продолжается подача теплоносителя в объекты соцкультбыта. По состоянию на 25 сентября батареи уже потеплели в 27 образовательных учреждениях, 55 детских садах, восьми учреждениях дополнительного образования, половине учреждений культуры и здравоохранения», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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