Орловец отсудил стоимость иномарки, которую протаранил погрузчик

Дело о возмещении ущерба дошло до областного суда.

Орловский областной суд оставил без изменения решение районного суда по иску жителя Орла к одному из акционерных обществ. Спор шел о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Причем это ДТП вышло не совсем обычным. Оно произошло на территории торгового распределительного центра. Как заявил автовладелец в своем иске, принадлежащий компании погрузчик Died Mini протаранил его «Мицубиси Аутлендер». Иномарка получила значительные повреждения и была отправлена на ремонт.

Истец требовал деньги с компании, а не с водителя погрузчика, посчитав, что последний находился при исполнении служебных обязанностей. Следовательно, ответственность в данном случае должен нести его работодатель.

Представители компании требования не признали. Проиграв в суде первое инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу. Однако и областная коллегия по гражданским делам встала на сторону истца. В пользу автовладельца взыскан материальный ущерб в размере 486 тысяч рублей, утрата товарной стоимости в размере 40 тысяч рублей, а также расходы на услуги эксперта.

Впрочем, у компании есть право попробовать по суду же взыскать проигранную сумму со своего работника.

ИА «Орелград»