В Ливнах нашли стекший повешенный труп

25.9.2019 | 18:37 Новости, Происшествия

Личность до сих пор не установили

В Ливнах на территории завода ПМ был найден почти скелетированный труп мужчины, сообщает издание «Уездный город Ливны».

Погибший стоял на коленях, к телу был привязан провод. Не исключено, что мужчина умер от повешения. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела.

«Сколько времени прошло после смерти мужчины, в следственном отделе сказать затруднились. В Ливнах и Ливенском районе заявлений о розыске пропавших мужчин никто не подавал», — пишет издание.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования