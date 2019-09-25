В Ливнах нашли стекший повешенный труп

Личность до сих пор не установили

В Ливнах на территории завода ПМ был найден почти скелетированный труп мужчины, сообщает издание «Уездный город Ливны».

Погибший стоял на коленях, к телу был привязан провод. Не исключено, что мужчина умер от повешения. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела.

«Сколько времени прошло после смерти мужчины, в следственном отделе сказать затруднились. В Ливнах и Ливенском районе заявлений о розыске пропавших мужчин никто не подавал», — пишет издание.

ИА «Орелград»