В Орле не смогли подтвердить реальность расходов на уборку парков и скверов

КСП проверила, как тратятся выделенные на уборку Орла бюджетные средства.

Контрольно-счетная палата Орла обнародовала информацию о результатах проверки эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделены в 2018 и 2019 годах МКУ «УКХ» на уборку парков, скверов и набережных.

Сообщается, что за указанный период времени УКХ заключило 51 муниципальный контракт на общую сумму 38,242 миллиона рублей. Из них на 2018 год приходится 43 контракта на сумму 21,196 миллиона рублей, на 2019-й — 8 контрактов на сумму 17,045 миллиона. Выводы проверяющих оказались удручающими.

«В учреждении отсутствует достоверная и полная информация о площадях и границах скверов, парков и набережных города Орла, а также о находящемся в них муниципальном имуществе (лавки, урны и др.), — говорится в информации КСП. – Выявлены неправомерные расходы в связи с завышением объемов выполненных работ по трем муниципальным контрактам в сумме 828,3 тысячи рублей».

Неэффективные расходы аудиторы оценили в 6,78 миллиона рублей. Здесь речь идет об «отсутствии документального подтверждения исполнителями выполнения работ по 19 муниципальным контрактам, а также искусственном дроблении единых сделок по 21 муниципальному контракту с единственным исполнителем, с целью ухода от проведения конкурентных процедур».

Были установлены и другие нарушения действующего законодательства. Материалы контрольного мероприятия направлены не только прокурору Орловской области, но и в УМВД города Орла, а также в Орловское УФАС России. Проинформировано о проверке и Главное контрольное управление губернатора и председателя правительства Орловской области.

ИА «Орелград»