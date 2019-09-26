Орловцу грозит 3 года тюрьмы за курение

Желание употребить каннабис обернулось для мужчины судом.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Троснянского района. Ранее сотрудники полиции обнаружили у него и изъяли так называемое наркотическое средство растительного происхождения общей массой 7,8 грамма. С точки зрения закона, это является значительным размером.

Марихуану мужчина незаконно хранил его для личного потребления. Его действия были квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта).

Прокурор Троснянского района утвердил обвинительное заключение и направил его вместе с материалами уголовного дела в Кромской районный суд для рассмотрения по существу.

«Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления, составляет 3 года лишения свободы», — отметили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»