Под Орлом появится аттракцион по чеканке монет

26.9.2019 | 9:02 Новости, Общество

Любой желающий сможет сам изготовить для себя сувенир

Как сообщили в администрации города Ливны, новый аттракцион появится в Ливенском краеведческом музее. Итоги работы этого учреждения были обсуждены на совещании в мэрии. Появление нового аттракциона, который будет называться «Монета», вызвано двумя причинами.

Первая – это расширение спектра услуг, что позволит привлечь дополнительных посетителей. Вторая причина более приземленная – финансовая. Музей испытывает с этим трудности.

Выступивший с докладом директор муниципального бюджетного учреждения Дмитрий Астахов сообщил, что музей испытывает дефицит финансирования для приобретения новых экспонатов. Кроме того, кровля здания регулярно дает течь, а фасад стал неприглядным. Не хватает музею  выставочных площадей и оборудованных хранилищ.

По словам директора, контракт на поставку аттракциона «Монета» уже заключен. Это будет специальный механизм для быстрой чеканки монет. Любой желающий прямо в музее сможет собственноручно изготовить для себя сувенирную монету с видами города Ливны.

Кстати, Дмитрий Астахов также сообщил, что готовится к заключению контракт на изготовление и установку дополнительной памятной плиты на монументе, посвященном Ливенскому истребительному батальону. Он  расположен на выезде из города в сторону Орла. Открытие этого памятного знака запланировано на 25 ноября 2019 года.

ИА «Орелград»

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