Сбербанк еще не дал 150 млн на фонтан в сквере Ермолова

Хотя власти во главе с губернатором Андреем Клычковым говорили обратное

ПАО «Сбербанк» еще не приняло решение о выделении 150 млн рублей на строительство скандального фонтана в сквере Ермолова в Орле. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос представителя горсовета Сергея Елесина.

«Я написал запрос на имя Германа Грефа, чтобы узнать, выделялись ли целевые деньги на проекты в Орле? К сожалению, я получил ответ уже после сентябрьского заседания комитета. И в этом официальном ответе говорится, что пока РЕШЕНИЕ об оказании благотворительной помощи на строительство фонтана в Орловской области НЕ ПРИНЯТО. То есть как я понимаю, сейчас обоснование всего, что творится вокруг сквера, это лишь слова. И непонятно, какие договоренности имел в виду Андрей Клычков, выступая за строительство фонтана. Вероятно, как я понимаю, речь идет лишь о каких-то устных договоренностях, которые никакими бумагами не подкреплены. Депутатам говорили, что будет комплексная программа развития сквера, но и этого ничего на бумаге нет. И я искренне не понимаю, почему исполнительная власть идет на такие резонансные решения — ведь очень много людей выступают против изменения облика сквера Ермолова. А теперь и вовсе выяснилось, что все эти прожекты не имеют никакой финансовой основы!», — прокомментировал Елесин ответ Сбербанка.

Он добавил, что правительство Орловской области пытается воспользоваться горсоветом. Чиновники преподносят все так, будто Сбербанк дает деньги именно на фонтан в сквере Ермолова. А по факту все зависит от того, на что депутаты попросят спонсорскую помощь.

Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.

В августе состоялся митинг в защиту сквера Ермолова. На него пришли около 200 человек. Мероприятие поддержали представители ЛДПР и «Справедливой России».

ИА «Орелград»