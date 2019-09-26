Сбербанк еще не дал 150 млн на фонтан в сквере Ермолова

26.9.2019 | 11:17 Важное, Новости, Общество

Хотя власти во главе с губернатором Андреем Клычковым говорили обратное

ПАО «Сбербанк» еще не приняло решение о выделении 150 млн рублей на строительство скандального фонтана в сквере Ермолова в Орле. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос представителя горсовета Сергея Елесина.

«Я написал запрос на имя Германа Грефа, чтобы узнать, выделялись ли целевые деньги на проекты в Орле? К сожалению, я получил ответ уже после сентябрьского заседания комитета. И в этом официальном ответе говорится, что пока РЕШЕНИЕ об оказании благотворительной помощи на строительство фонтана в Орловской области НЕ ПРИНЯТО. То есть как я понимаю, сейчас обоснование всего, что творится вокруг сквера, это лишь слова. И непонятно, какие договоренности имел в виду Андрей Клычков, выступая за строительство фонтана. Вероятно, как я понимаю, речь идет лишь о каких-то устных договоренностях, которые никакими бумагами не подкреплены. Депутатам говорили, что будет комплексная программа развития сквера, но и этого ничего на бумаге нет. И я искренне не понимаю, почему исполнительная власть идет на такие резонансные решения —  ведь очень много людей выступают против изменения облика сквера Ермолова. А теперь и вовсе выяснилось, что все эти прожекты не имеют никакой финансовой основы!», — прокомментировал Елесин ответ Сбербанка.

Он добавил, что правительство Орловской области пытается воспользоваться горсоветом. Чиновники преподносят все так, будто Сбербанк дает деньги именно на фонтан в сквере Ермолова. А по факту все зависит от того, на что депутаты попросят спонсорскую помощь.

  • Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.
  • Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.
  • В августе состоялся митинг в защиту сквера Ермолова. На него пришли около 200 человек. Мероприятие поддержали представители ЛДПР и «Справедливой России».

ИА «Орелград»

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