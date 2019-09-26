«Спецавтобаза» на зиму закупит 23000 тонн пескосоляной смеси

26.9.2019 | 13:51 ЖКХ, Новости

Предприятие готовится к зиме

МУП «Спецавтобаза» к зиме заготовит 23 тысячи тонн пескосоляной смеси, сообщил директор предприятия Сергей Яковенко.

«Спецавтобаза» по контракту обязана убирать от снега дороги, проезды, тротуары, мосты и скверы. Общая площадь составляет почти 2 млн квадратных метров.

На предприятии есть 85 единиц спецтехники. Кроме того, к зиме поступят новые машины и разбрасыватели песка (суммарно 11). На закупку запчастей для техники нужно 3,78 млн рублей.

«В состав бригад включены 19 КДМ и по одной единице тротуароуборочной машины, фронтального погрузчика, трактора со щеткой и плугом. Также к уборке ежедневно будут присоединяться самосвалы, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, плужно-щеточные тракторы, снежные погрузчики, — рассказали в пресс-службе мэрии».

Еще три бригады будут заливать ямы литым асфальтом. Во время сильных снегопадов их перебросят на уборку тротуаров.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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