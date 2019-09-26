Стало известно, кто совершает убийства в Орле

Правоохранители региона огласили статистику по особо тяжким преступлениям.

В 2019 году в Орловской области было совершено 32 убийства и покушения на убийство. Кроме того, было зарегистрировано 41 преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Причем в восьми случаях потерпевшие скончались. Такую статистику привели в прокуратуре Орловской области.

По данным надзорного ведомства, большинство этих преступлений было совершено из-за внезапно вспыхнувших конфликтов, либо это был печальный итог затянувшихся неприязненных отношений. Силовики отмечают, что 20 убийств было совершено людьми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

«При этом работа органов системы профилактики преступности не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, — считают в прокуратуре Орловской области. — Выявлялись факты неосуществления участковыми уполномоченными полиции мероприятий по профилактике преступлений с лицами, ранее привлекавшимися к административной или уголовной ответственности, недостаточности принимаемых мер по выявлению и предупреждению преступлений и правонарушений».

ИА «Орелград»