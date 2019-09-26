Житель Орла, застреливший приятеля на охоте, избежал уголовной ответственности

Уголовное дело в отношении него прекратил суд

Процесс прошел в суде Орловского района. Орловца обвиняли по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как следует из материалов дела, этот мужчина вместе со своим приятелем решили поохотиться на общедоступных угодьях, расположенных на территории Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур».

Их целью была косуля. Кстати, охота была незаконной, так как разрешения у охотников не было. Да и квоты на добычу косули на тот момент правительство Орловской области для указанных выше угодий не устанавливало.

В ходе следствия было установлено, что подсудимый совершил два выстрела из одноствольного самозарядного нарезного карабина «Вепрь». Одна из пуль попала в голову второго охотника, который находился примерно в 110 метров на линии огня. Он получил огнестрельное сквозное пулевое ранение, от которого скончался мгновенно.

Старший следователь Орловского межрайонного следственного отдела СУ СК обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении охотника. Он указал, что преступление относится к категории небольшой тяжести, а подсудимый ранее не был судим. Да и родственники погибшего не возражали против прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Впрочем, наказание охотник все-таки понес. Ему выписали судебный штраф в размере 200 тысяч рублей. Если мужчина не оплатит его в установленный срок, уголовное дело в отношении него снова могут открыть.

ИА «Орелград»