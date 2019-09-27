Под Орлом воры попались из-за застрявшей в грязи машины

27.9.2019 | 16:02 Новости, Общество

Преступники пытались похитить имущество АЗС.

Уголовное дело о необычной краже рассмотрел суд Урицкого района. Органы предварительного следствия установили, что двое местных жителей пытались похитить чужое имущество. Поздним вечером в мае 2019 года они прибыли на территорию АЗС на грузовой «Газели».

Злоумышленники трудились, не покладая рук, почти до двух часов ночи. За это время при помощи тачки они перевезли и погрузили в кузов машины девять бордюрных блоков. Кстати, стоимость каждого из них была оценена всего в 100 рублей.

Затем от стены здания операторской АЗС они отсоединили две IP-камеры видеонаблюдения, стоимостью 1000 рублей каждая, которые тоже погрузили в машину. Кроме того, злоумышленники прихватили с собой спутниковую телевизионную антенну.

«Намереваясь скрыться на автомобиле, преступление не смогли довести до конца по причине от них независящей: так как колеса автомобиля застряли», — следует из материалов дела. Преступников заметила бдительная гражданка, после чего они были задержаны.

Впрочем, им повезло. В суд поступило ходатайство следователя СО ОМВД России по Урицкому району о прекращении уголовного дела и меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В постановлении следователь указал, что молодые люди впервые совершили преступление средней тяжести, загладили причиненный вред, вину признали и раскаялись.

Суд ходатайство удовлетворил и назначил несостоявшимся ворам меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Каждый из них до 30 ноября должен заплатить государству по 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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