В Орле мигранты совершили десятки преступлений

Правоохранители региона огласили статистику «иностранной» преступности.

Данные были озвучены на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, которое прошло в прокуратуре Орловской области. Было отмечено, что «вопросы обеспечения законности в миграционной сфере находятся в зоне постоянного, повышенного внимания всех уполномоченных органов».

— За 8 месяцев 2019 года на территории региона зарегистрировано 35 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — Участники совещания отметили значимость профилактических мер в вопросах борьбы с преступлениями указанной категории и внесли предложения по повышению результативности совместной работы в этом направлении.

Отметим, что в 2019 году, по данным Орелстата, правоохранительными органами региона было раскрыто 2941 преступление и выявлено 2573 совершивших их граждан. Из них 1834 преступника уже привлечены к уголовной ответственности.

Раскрываемость тяжких преступлений составила 45,7 процента, особо тяжких — 52,1. В городской местности было зарегистрировано 73,1 процента от общего числа преступлений. В общественных местах их совершено 2126.

В Орелстате добавили, что число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 7,1 процента, совершенных в крупных и особо крупных размерах — на 49,2.

«За январь-август 2019 года зарегистрировано 101 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, что составляет 87,8 процента к уровню января-августа 2018 года», — заключили статистики.

ИА «Орелград»